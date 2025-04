Soulé: “Contento per il gol, ma ci serviva la vittoria”

Intervistato dopo il derby contro la Lazio, l’autore del gol del pareggio Matias Soulé ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Soulé a DAZN

Sul gol.

“Sono contento per il gol, ma come ha detto Mile è un peccato per il risultato, ci serviva vincere, ma un pareggio è meglio di una sconfitta. Dobbiamo ancora lavorare per fare i punti, ma siamo sulla buona strada”.

Sull’esultanza e sul fatto che oggi hai fatto tu il Dybala.

“Sì, lui ci ha sostenuto come i tifosi, siamo una squadra. Peccato per il risultato perché volevamo vincere”.

Non perdete da 16 partite, cosa bisogna fare per battervi?

“Dobbiamo ancora lavorare tanto, migliorare sotto porta perché queste sono le partite importanti per andare avanti in classifica”.

Soulé ai microfoni del club

“Il punto è positivo e negativo per noi che stiamo lottando per la classifica. Meno male che non abbiamo perso, quindi dobbiamo ancora lavorare. Ci sono tante partite in cui stiamo facendo molto bene, però dobbiamo ancora migliorare tanto se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti.

Ci racconti il gol? Come è nato? Soprattutto, come lo hai pensato? È stata una cosa istintiva?

“No, è stato tutto veloce. Pensavo di essere arrivato sulla palla, di averla toccata. Poi ho visto che l’hai fatta vedere tu, ed è entrata bene. Sono contento per il gol, però peccato per il risultato perché dovevamo vincere. Questo è un gol speciale, in un derby”.

A chi lo vuoi dedicare? Hai un pensiero particolare?

“A tutta la mia famiglia, che c’è sempre. Alla mia ragazza, a mia nonna che mi guarda da lassù e a tutti i tifosi della Roma”.