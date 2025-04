Mancini: “Bisogna pensare domenica per domenica. Il pareggio è giusto”

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni del club nel post partita di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

“Quando vai sotto, devi avere una reazione in tutte le partite. Dopo il gol loro abbiamo avuto una bella reazione. C’è stato il colpo di testa mio, poi il gol di Matias, poi abbiamo provato a spingere. Anche magari forse con un pizzico di più…non dico voglia, perché la voglia c’è sempre di provare a ribaltare, ma con qualcosina di più magari potevamo. Ma siamo riusciti e il pareggio è giusto”.

La corsa per l’Europa rimane apertissima.

“Assolutamente. Siamo a 5 punti dalla Champions. Il derby d’andata l’abbiamo vinto, chiuso, con 23 punti. Ad oggi stare a 5 punti dalla Champions… Forse noi ci credevamo perché sapevamo il valore della squadra, ma tanti altri no. Quindi bisogna rimanere sereni e pensare domenica per domenica. Per questo sprint è dare tutto quello che abbiamo, qualcosina di più per provarci”.