Mancini: “Espulsione di Hummels decisione severa. Non siamo stati inferiori”

Intervistato al termine della partita con l’Athletic Club, Gianluca Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Mancini a Sky

Sull’espulsione di Hummels.

“Sono episodi che fanno parte del calcio. Rivedendolo io sono lì vicino, potevo recuperare, c’era anche Ndicka. Dal mio punto di vista è stata una decisione severa, io ero lì vicino. L’arbitro mi ha detto che era lanciato verso la porta e che non c’era margine di recupero, anche se io ho provato a dirgli il contrario. Ha preso questa decisione e ha cambiato la sorte del match”.

Hai avuto l’impressione che l’Athletic Club fosse superiore?

“No assolutamente. Il 2-1 dell’andata ci è stato stretto, ma con i se e con i ma non si va lontano. Voglio fare i complimenti al gruppo e ai ragazzi perché abbiamo lottato fino a quando le gambe tenevano, cercando di riportarla dalla nostra parte. È andata così, ma sono contento per la squadra, di come ci siamo aiutati a vicenda, di come ci siamo parlati, ma assolutamente no, non siamo stati inferiori all’Athletic”.