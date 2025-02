Parma-Roma, NDICKA: “Grande lavoro, per l’Europa c’è ancora tanto da fare”

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma vince al Tardini: i giallorossi battono il Parma 1-0 grazie a una punizione capolavoro di Soulé nella 25esima giornata di campionato. Dopo la sfida Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NDICKA A SKY SPORT

La difesa ha concesso un solo tiro in porta.

“Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. Lui ha segnato e noi abbiamo difeso”.

NDICKA A DAZN

Quanto è importante aver protetto quella porta?

“Troppo importanti i tre punti per la classifica e per noi, adesso concentrati al Porto”.

In otto partite avete recuperato sette punti dall’Europa. Quanto volete arrivarci?

“Siamo più vicini adesso ma c’è ancora tanto da fare, anche loro non perdono punti. Dobbiamo fare di più per arrivare in Europa”.