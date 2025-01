Udinese-Roma, PELLEGRINI: “Importante vincere per la classifica, volevamo la vittoria come fosse la vita”

La Roma torna a vincere in trasferta: nella 22esima giornata di campionato i giallorossi vincono 2-1 in rimonta in casa dell’Udinesegrazie ai gol di Pellegrini e Dovbyk. Dopo la vittoria il capitano giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PELLEGRINI A DAZN

Bello rivederti col sorriso: hai dimostrato che nel momento del bisogno ci sei…

“Importante vincere per la classifica. In trasferta stavamo facendo fatica. Siamo andati sotto immeritatamente, nello spogliatoio all’intervallo ci siamo caricati perché stavamo facendo bene ma non avevamo raccolto quanto meritavamo. Alla fine siamo riusciti a vincere ed era importante”.

Pensavate al tabù trasferta?

“In casa abbiamo trovato ritmo, idee e forza, mentre in trasferta non era così. La squadra ha reagito molto bene e sono contento, si vede quando una squadra entra in campo e vuole la vittoria come se fosse la vita. Oggi è stato così”.

Perché siete rientrati così presto in campo?

“Perché nello spogliatoio ci eravamo caricati troppo, iniziava a fare caldo e quindi abbiamo detto di uscire fuori (ride, ndr). Volevamo tanto vincere questa partita e siamo contenti di esserci riusciti”.