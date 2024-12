Roma-Lecce, PISILLI: “Il gol è per Bove. Pellegrini è un grandissimo capitano. Nessun problema per il rinnovo”

La Roma torna a vincere davanti al suo pubblico: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 il Lecce nella 15esima giornata di campionato. Dopo il successo il centrocampista Niccolò Pisilli, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A SKY SPORT

Il gol?

“Ho seguito l’azione da dietro. Dybala ha dato una grande palla ad Abdulhamid, il quale ha messo un cross molto intelligente. È stato un bel gol di squadra”.

Hai convinto tutti gli allenatori che hai avuto.

“Io provo a dare sempre il 100% in campo, questa è la cosa principale”.

L’esultanza sotto la Curva Sud?

“La sognavo da tanto tempo. La corsa sotto la Curva Sud è stata bellissima e me la ricorderò per sempre”.

Tua madre è psicologa: quanto ti aiuta dal punto di vista mentale?

“Mi dà tanto consigli. Poi io sono molto curioso su determinate tematiche quindi me le spiega. Gioco con il sorriso perché giocare a calcio è la cosa più bella del mondo. Mi viene spontaneo”.

Sei grande amico di Bove…

“Questo gol è tutto per lui. Spero che le cose andranno per il meglio. È un ragazzo d’oro, mi ha aiutato tantissimo a inserirmi nella squadra. Penso sia stata la persona più importante che ho conosciuto nel mondo del calcio”.

L’hai sentito?

“Gli ho mandato un messaggio. Ora è giusto che abbia la sua privacy. Gli mando un grande abbraccio e gli dedico il gol”.

PISILLI A DAZN

Ti aspettavi un inizio di stagione così?

“È stato un inizio complicato per noi ma io cerco di dare sempre tutto me stesso, poi quello che viene viene”.

Non solo fai gol e assist ma mi è piaciuto moltissimo l’impatto che hai avuto su questa partita.

“Grazie mille per le parole, dette da un grandissimo giocatore come è stato Emanuele (Giaccherini ndr). Posso solo che ringraziarlo”.

Come stai vedendo Pellegrini? È chiaro che ha bisogno di una mano per ritrovare tranquillità.

“Lorenzo è il nostro capitano ed è un grandissimo capitano, ci aiuta sempre a noi compagni ed è sempre disponibile, a livello tecnico non si discute. Da tantissimi anni segna tanti gol e da sempre il suo contributo per la Roma, presto tornerà a fare quello che gli riesce meglio”.

Inizia oggi il vero campionato della Roma?

“Ora dobbiamo guardare partita dopo partita cercando di fare quanti più punti possibili e risalire piano piano”.

PISILLI IN CONFERENZA STAMPA

“La corsa verso la Sud era una cosa che sognavo da sempre ed è un ricordo che porterò per sempre con me. È stato bellissimo, un’esultanza un po’ liberatoria”.

Cosa ti porta a essere così sereno in campo?

“Penso solo a giocare a prescindere dal risultato. Cerco di dare sempre il 100% e penso che sia la cosa più importante. Il resto mi viene quasi naturale”.

Quanto è stato importante l’arrivo di Ranieri? Vuoi mandare un saluto a Bove?

“Il gol di oggi lo dedico a Bove, è una persona fantastica. Spero che le cose andranno al meglio per lui. Il mister ha riportato serenità e abbiamo ritrovato un animo più cattivo e da squadra. Questo penso sia fondamentale adesso”.

Il rinnovo?

“Ho ancora un anno e mezzo di contatto con il club. Non c’è nessun problema, se ne parla e ne riparleremo. Il mio futuro? È prestissimo per dirlo, devo dimostrare partita dopo partita il mio livello e se sarò all’altezza potrò rimanere qui. Poi si vedrà”.

Che caratteristiche hai in più rispetto agli altri centrocampisti?

“Il mister mi chiede di essere un box to box e cerco di fare entrambe le fasi con lo stesso impegno e spero di contribuire sia in fase offensiva sia in quella difensiva”.