Roma-Bologna: Juric saluta Soulé, Angelino e Dybala e lascia l’Olimpico con il suo staff

All’Olimpico la Roma raccoglie un’altra sconfitta e l’ennesima brutta figura stagionale: nella 12esima giornata di campionato il Bologna batte i giallorossi 3-2. Dopo il ko il club giallorosso ha annunciato tramite una nota ufficiale l’esonero di Ivan Juric, che tra l’altro non aveva rilasciato la consueta intervista a Dazn nel pre partita. Dopo il fischio finale, come racconta l’emittente televisiva, l’ormai ex tecnico della Roma ha lasciato l’Olimpico con il suo staff. Prima di abbandonare l’impianto si è affacciato anche nella stanzetta accanto alla postazione delle interviste, in cui c’erano Soulé, Angelino e Dybala, e li ha salutati per poi andare via.

Fonte: Dazn