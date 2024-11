Pallone d’Oro: Dovbyk e Hummels al 29° posto (FOTO)

Questa sera a Parigi, presso il Théâtre du Châtelet, andrà in scena la 68ª edizione della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. Tra i 30 candidati al premio maschile per il 2024 sono presenti anche due giocatori della Roma, Artem Dovbyk e Mats Hummels, uno reduce dall’ottima annata al Girona prima dell’arrivo in giallorosso e l’altro protagonista della cavalcata del Borussia Dortmund in Champions League nella scorsa stagione. Nel corso del pomeriggio viene resa nota la classifica finale: entrambi si classificano al29° posto.