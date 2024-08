UFFICIALE, Solbakken in prestito all’Empoli (COMUNICATO AS ROMA)

Ola Solbakken saluta nuovamente la Roma.L’attaccante norvegese, fuori dai programmi del club giallorosso, è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Empoli: Solbakken si trasferisce in prestito secco alla squadra allenata da Roberto D’Aversa e il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A.

Fonte: legaseriea.it

QUI TUTTI I TRASFERIMENTI

A comunicarlo anche il club giallorosso tramite una nota sul sito:L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken.

Arrivato nella Capitale nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso. Tra il 2023 e il 2024, inoltre, ha giocato in Grecia con l’Olympiakos e in Giappone con l’Urawa Reds Diamonds. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Serie A.

Fonte: asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE