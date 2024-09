Calciomercato Roma, nuova offerta per Danso: prestito da un milione più obbligo di riscatto a 21,5. Lens intenzionato ad accettare

Florent Ghisolfi al lavoro per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi a cinque giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Tra gli obiettivi c’è Kevin Danso del Lens e, secondo le informazioni del giornalista Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio la Romaha avanzato una nuova proposta ufficiale per il difensore offrendo al club francese un prestito da un milione di euro più obbligo di riscatto a 21,5 milioni e un milione di bonus. Il Lens sembra intenzionato ad accettare.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Come aggiunge il giornalista di ‘Sportitalia‘ Gianluigi Longari, Danso è una priorità per la difesa della Roma. Sono in corso nuovi contatti tra il club giallorosso e il Lens ed è in arrivo dalla Roma un proposta al rialzo.