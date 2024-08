Barnsley-Roma, RYAN: “Voglio vincere più partite possibili. Mi sono ambientato bene, siamo competitivi anche durante gli allenamenti” (VIDEO)

Al St George’s Park la Roma batte 4-0 il Barnsley nella prima amichevole del ritiro in Inghilterra. Dopo il match il portiere giallorosso Mathew Ryan, in campo per tutta la gara, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni:“Ovviamente è importante mettere minuti nelle gambe per la squadra che sta provando tante cose per l’inizio della stagione. Farlo in una partita competitiva fa sempre bene per migliorare le capacità fisiche dei ragazzi ed esseri pronti per l’inizio della stagione. È quello che noi vogliamo”.

Hai grande esperienza. Ho visto che parli molto con i ragazzi. Senti questa responsabilità all’interno dello spogliatoio?

“Sono competitivo, voglio vincere le partite, e faccio qualunque cosa per far sì che questo accada. Parlo con i giovani, li ascolto, ascolto i ragazzi più grandi, l’allenatore e uso tutte le abilità che ho sviluppato durante la mia carriera da calciatore e cerco di usarle per vincere e mantenere la porta inviolata. Questo è come sono fatto io e come sono ogni giorno. Voglio vincere più partite possibili anche alla Roma”.

Come ti sei ambientato all’interno del gruppo?

“Molto bene, sono tutti molto ospitali e accoglienti, sto cercando di conoscere tutti e implementare le relazioni personali. Sono qui per lavorare e aiutare la squadra il più possibile. Avere buoni rapporti è importante, capire come gioca ogni singolo giocatore anche. Sto cercando di fare tutto quello che posso”.

Adesso ci sarà l’Everton. Sarà importante per prepararsi all’inizio della stagione.

“Sarà una partita evento. È un altro importante step per l’inizio della stagione, loro sono una squadra forte e sarà una buona opportunità per vedere a che punto è la squadra. È una bella opportunità per i giocatori per mettere su altri minuti nelle gambe e provare a guadagnare un posto da titolare. Noi ci supportiamo a vicenda, condividiamo tutti la stessa motivazione e cerchiamo il fare il meglio per la Roma. Siamo tutti competitivi anche durante gli allenamenti per cercare di essere più pronti e ogni opportunità è buona”.