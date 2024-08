Calciomercato Roma, fatta per Dahl: affare da 4 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita. Calciatore atteso venerdì nella Capitale

Sembra giungere al termine anche la trattativa per Samuel Dahl, pronto a sbarcare a Roma dopo gli arrivi di Sangaré, Le Fée e Ryan. Il terzino svedese classe 2003, atteso nella giornata di venerdì nella Capitale, andrà a rinforzare la fascia sinistra. Dopo l’addio di Leonardo Spinazzola, infatti, i giallorossi avevano a disposizione solo Angelino. Le cifre dell’affare dovrebbero aggirarsi intorni ai 4 milioni di euro più ulteriori bonus e una clausola sulla possibile rivendita del ventunenne di Vasteras.

19:06 – Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, precisa che il calciatore svedese in forza al Djurgardens è atteso questo venerdì a Roma.

13:40 – Come aggiunge l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il terzino svedese firmerà un contratto di 5 anni con i giallorossi. Visiste mediche previste in settimana.

???? Samuel Dahl will sign long term deal at AS Roma this week, Djugarden will receive €4m plus add-ons.

Sell-on clause worth 10% of future sale also agreed as part of the deal. pic.twitter.com/doX93VAGMx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024