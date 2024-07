Calciomercato Roma, previsti contatti con l’entourage di Morata. Il calciatore: “Non posso restare all’Atletico senza giocare”

A volte ritornano. Già lo scorso anno Alvaro Morata era stato accostato con insistenza alla Roma, ora il suo nome torna in auge per l’attacco giallorosso. Come scrive Orazio Accomando di Dazn, il club giallorosso ha chiesto informazioni per l’attaccante, in uscita dall’Atletico Madrid. Il giocatore gradirebbe un ritorno in Serie A, anche per questioni familiari e i giallorossi rappresentano una concreta possibilità. L’ex Juve ha una clausola di 12 milioni di euro.

La #Roma ha chiesto informazioni all’#AtleticoMadrid per Alvaro #Morata. Situazione da monitorare. L’attaccante spagnolo gradirebbe il ritorno in Serie A, anche per questioni familiari. I giallorossi rappresentano una concreta possibilità. — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 13, 2024

MARCA – Lo spagnolo ha anche rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo spagnolo, non esludendo un suo possibile addio: “Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero. La cosa più semplice l’estate scorsa sarebbe stata lasciare l’Atletico. Avevo delle offerte migliori a livello finanziario, grandi squadre, ma ho avuto l’illusione di poter vincere con loro. Se vedo che l’Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare all’Atletico e non giocare”.

Come scrivono i portali specializzati di calciomercato, è previsto un contatto tra la Roma e l’entourage di Alvaro Morata, da tempo sogno nel cassetto della società giallorossa. Il nome dell’attaccante iberico è tornato prepotente negli ultimi giorni come idea per il reparto avanzato, con i Friedkin che avevano già provato a portarlo nella Capitale durante lo scorso mercato estivo.

