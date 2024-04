Udinese-Roma, malore per Ndicka: partita sospesa, Pellegrini e Mancini a colloquio con i tifosi presenti nel settore ospiti

Momenti di puro terrore al Bluenergy Stadium di Udine. Al minuto 71 di Udinese-Roma Evan Ndicka si è accasciato a terra in seguito a un malore ed è stato portato via in barella. Il difensore centrale è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma la partita è stata sospesa. In seguito a quanto accaduto, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, capitano e vice capitano della squadra giallorossa, si sono recati sotto il settore ospiti per spiegare ai tifosi quanto successo.

19.52 – Arrivano i primi aggiornamenti da parte del club. Ndicka è stato portato in ospedale per effettuare accertamenti ed è cosciente. La squadra della Roma ha deciso di raggiungere il compagno al Santa Maria della Misericordia, ospedale di Udine.

Al momento sono stati fatti i primi controlli e il ragazzo è costantemente monitorato. Il suo codice di arrivo al nosocomio friulano è giallo e questo rende ottimisti sullo sviluppo della vicenda.