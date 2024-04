Roma-Milan, PAREDES: “Il gioco di De Rossi perfetto per me, il rinnovo del mister bellissima notizia. Io come lui? Mi accontenterei di arrivare al 50% di ciò che è stato” (VIDEO)

La Roma batte 2-1 il Milan e vola in semifinale di Europa League, dove affronterà il Bayer Leverkusen proprio come l’anno scorso. Dopo aver vinto 0-1 a San Siro nel match d’andata, i giallorossi, rimasti in 10 dal 31′ a causa dell’espulsione di Celik, si sono imposti anche allo Stadio Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Mancini e Dybala. Al termine della partita il calciatore giallorosso Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

PAREDES A RAI SPORT

Al gol di Dybala sei andato a esultare in scivolata verso la panchina come se il gol lo avessi fatto tu. E’ un simbolo di come questa squadra pensa come un uomo solo.

“Volevo andare dai miei compagni in panchina perché penso che in questo gruppo siamo tutti molto importanti e volevo festeggiare con loro”.

L’impressione è che anche quando siete rimasti in dieci non avete avuto dubbi che non avreste potuto farcela.

“Sì, abbiamo tanta fiducia in noi, dopo l’espulsione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e penso che abbiamo fatto una partita giusta”.

Con l’arrivo di De Rossi ti sei trasformato.

“Cerco di fare il meglio possibile, mi alleno ogni giorno per fare sempre meglio e cerco di dare ogni partita il mio contributo alla squadra”.

Perché sei riuscito a fare delle prestazioni del genere? A cosa è dovuto questo cambiamento?

“Sicuramente il gioco che piace a Daniele è perfetto per me e si dimostra anche in campo. Sono contento”.

Hai già preso il suo numero, sembra che ti stia trasformando in De Rossi.

“Magari arrivo al 50% di quello che è stato lui”.

PAREDES AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“È stata una serata bellissima, penso che abbiamo fatto una grandissima partita fino all’espulsione e poi abbiamo fatto la partita giusta con un uomo in meno”.

Ora il Bayer.

“Sappiamo la squadra che affronteremo, però sono state tutte difficili fino ad ora. Prepareremo sicuramente questa nel modo giusto per arrivare lì nel migliore dei modi”.

Questa mattina l’annuncio del rinnovo di De Rossi.

“Bellissima notizia per noi, per Roma, per questa città che tiene tanto a lui e lui è molto contento di continuare con noi”.