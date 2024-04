Mancini, un amore senza prezzo: la raccolta fondi dei tifosi supera già i 5mila euro della multa

Alla notizia della multa da 5mila euro comminata dal Giudice Sportivo a Gianluca Mancini per aver sventolato una bandiera nei festeggiamenti post-derby ha scatenato la reazione dei tifosi romanisti che si sono adoperati per aprire una raccolta fondi per pagare di propria tasca. E in poche ore l’obiettivo è stato stracciato, confermando ancora una volta il legame d’amore indissolubile tra i tifosi e la Roma.

Alle 11.40, sul sito GoFundMe, risultano quasi 7mila euro raccolti a fronte dei 5mila stabiliti come obiettivo per coprire l’importo della multa.