Roma in viaggio verso Brighton: assente Lukaku, il belga resta nella Capitale – VIDEO

Domani alle ore 21 andrà in scena al Falmer Stadium la sfida tra Brighton e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver svolto l’allenamento di rifinitura in mattinata, i giallorossi partiranno per l’Inghilterra nel pomeriggio e intorno alle 19:40 Daniele De Rossi ed Edoardo Bove interverranno in conferenza stampa.

Come testimoniato dal video pubblicato dalla Roma su Twitter, la squadra giallorossa è in partenza per Brighton: assente Romelu Lukaku, il quale resta nella Capitale dopo essersi allenato individualmente questa mattina.

