Roma-Brighton, SVILAR: “Non è finita. Sorpreso da De Rossi, persona positiva. Rui Patricio top, mi aiuta”

4-0 al Brighton nel primo round degli ottavi di finale di Europa League: con i gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante la Roma batte la squadra di De Zerbi allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria il portiere giallorosso, Mile Svilar, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR A SKY SPORT

Il vostro nuovo gioco?

“Facciamo quello che il mister ci chiede, ha idee molto buone. Abbiamo giocato molto bene”.

Hai fatto 2/3 parate fondamentali.

“È il mio lavoro, devo sempre farmi trovare pronto. Oggi è andata bene, ma non è finita. Sono contento”.

Che voto dai alla tua parata sul colpo di testa di Welbeck?

“Buona parata, ma non do il voto. Parare è il mio lavoro, il voto datelo voi”.

Come ha fatto De Rossi a trasformare la Roma in così poco tempo?

“Difficile spiegarlo. De Rossi ha idee molto buone, mi ha sorpreso. È una persona molto positiva, aiuta la squadra e ci fa credere in noi stessi”.

Quanto parla De Rossi nello spogliatoio? A volte si è arrabbiato…

“Mamma mia (ride, ndr). Ma l’allenatore deve farlo nei momenti giusti, quindi va bene così”.

Rui Patricio ti sta aiutando a gestire la pressione in queste partite?

“Sì. È un grande uomo, una persona top. Anche in allenamento lavora tanto, mi sta aiutando e questo è molto importante”.

SVILAR IN MIXED ZONE

È una grande partita dove hai dimostrato di essere sempre presente, due grandi parate. Stai vivendo un momento magico?

“Sì, grazie mille. Questo è il mio lavoro. Penso che tutta la squadra sia stata brava oggi, il risultato è molto positivo per noi. Domenica c’è la Fiorentina e poi quella di ritorno, quindi andiamo avanti”.

Per te è cambiato tutto molto rapidamente , ti stai abituando a giocare così tanto e così spesso?

“Per me è una cosa incredibile, sto godendo molto. È un sogno per qualcuno giocare tutti e tre i giorni quindi sono molto felice”.

Mile si è visto che la Roma passa spesso anche dal tuo gioco coi piedi, come ti trovi? Perché ti ho visto fare lanci con entrambi i piedi quindi come ti stai trovando anche in quello e se De Rossi te lo chiede particolare?

“Sì, è un’idea del mister molto positiva. Noi facciamo quello che chiede e crediamo in lui”.