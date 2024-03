Mourinho: “Con la Roma abbiamo fatto grandi cose. Ora attendo la chiamata giusta”

Josè Mourinho, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva in occasione del Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita.Queste le sue parole: “Vorrei lavorare già domani, se fosse possibile. Ma al tempo stesso non voglio commettere l’errore di prendere la decisione sbagliata. Con la Roma abbiamo fatto grandi cose, conquistando due finali in una società che non ne ha disputate molte nella sua storia. Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta”.

