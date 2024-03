Monza-Roma, PAREDES: “Bellissimo rapporto con De Rossi, parla tanto con noi. Con lui posso fare molto bene”

All’U-Power Stadium vince la Roma: i giallorossi battono il Monza 4-1 nella 27esima giornata di campionato, prima della sfida europea col Brighton in programma giovedì. Dopo la vittoria il centrocampista giallorosso Leandro Paredes, oggi in gol dal dischetto, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PAREDES A DAZN

Questa è la Roma più bella di questa stagione?

“Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo continuare a migliorare e a fare bene perché la strada è ancora lunga e non abbiamo fatto niente. Dobbiamo continuare così”.

In cosa è cambiato il tuo ruolo con De Rossi in panchina?

“Parla tantissimo con noi, sapete già che ho un bellissimo rapporto con lui e mi dava sempre consigli. Oggi è il mio allenatore e cerco di migliorare ogni giorno perché so che con lui posso fare molto bene”.

Sei il rigorista?

“No, quando c’è Paulo Dybala batte lui”.

Con la Roma che parte a giocare da dietro hai tratto benefici.

“Sì, sicuramente. Cercare di giocare molto di più per me è stato meglio perché posso fare il mio gioco, fare il mio lavoro e dare il contributo alla squadra, che è la cosa più importante”.