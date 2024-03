Fiorentina-Roma, LLORENTE: “Contento per il gol, ma non è stata una buona prestazione”

Al Franchi termina 2-2 nella 28esima giornata di campionato: la Roma insegue e risponde alla Fiorentina con le reti di Aouar e, allo scadere, di Llorente. Dopo il pareggio il difensore giallorosso che ha regalato il pari alla Roma ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

LLORENTE A DAZN

Hai scelto di farlo brutto il primo gol con la maglia della Roma.

“Sono contento per il gol, ma non abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo migliorare sia di squadra sia individualmente”.

Quanto vi ha messo in difficoltà il giallo a Mancini?

“Tanti di noi hanno preso il giallo, ma alla fine la squadra ha ottenuto un buon punto”.

Svilar ha parato il rigore, vi dà tanta sicurezza.

“Ha fatto una grandissima prestazione, con un portiere così possiamo fare grandi cose”.

Con questo carattere si può arrivare in Champions?

“Sì. Dobbiamo considerare ogni partita come se fosse l’ultima e allo stesso tempo dobbiamo migliorare”.

PREPARTITA

Oggi affrontate Belotti, conoscendolo è un vantaggio per il difensore o il contrario?

“Non lo so. Sappiamo che è un grande giocatore, lo conosciamo e lui anche ci conosce. Quindi quando inizia la partita non ci sono amici, la cosa più importante è vincere”.

Poi dopo si torna amici.

“Sì, dopo torniamo amici (ride, ndr)”.