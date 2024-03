Brighton-Roma, ZALEWSKI: “Bravi a gestire. Sorteggio? Anche le avversarie sono preoccupate di trovarci”

Ko indolore per la Roma: all’Amex Stadium il Brighton vince 1-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League ma la Roma, in virtù del 4-0 dell’andata, si qualifica ai quarti di finale. Dopo la sfida l’esterno giallorosso Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

ZALEWSKI IN MIXED ZONE

Siete andati all’intervallo con la preoccupazione che potesse succedere qualcosa di peggiore rispetto al primo tempo? Le ammonizioni, i 5 minuti di recupero…

“Siamo molto bravi a gestire questi momenti. A questi livelli devi essere freddo mentalmente per gestire determinate situazioni”.

Come procede l’adattamento nel ruolo di ala?

“Oggi avevamo preparato la partita in questo modo. In fase di attacco dovevo stare più alto, mentre in fase difensiva sarei dovuto passare a 5. L’adattamento sta andando bene, sto cercando di ritrovare le misure e di rimettermi bene in campo. Rubo con gli occhi ai miei compagni, ad esempio ad El Shaarawy”.

Chi vorresti affrontare ai quarti?

“Arrivati a questo punto della competizione sono tutte grandi squadre, ma anche loro saranno preoccupati di pescare la Roma. Aspettiamo il sorteggio di domani e vediamo”.