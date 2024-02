Trigoria: per Smalling e Sanches parte del lavoro in gruppo. Partitella a tema per l’inglese – VIDEO

Nella mattinata di oggi la Roma è tornata al lavoro a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi. Il tecnico giallorosso ha avuto un’altra buona notizia dopo l’arrivo di Tommaso Baldanzi, con Smalling che è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Il difensore è assente da ormai 4 mesi, con l’ultima presenza datata 1 settembre contro il Milan. Il numero 6 giallorosso, come si evince delle foto pubblicate dal club siu social, ha preso parte anche ad una partitella a tema. Oltre all’inglese si è rivisto Renato Sanches, anche il portoghese ha svolto parte della seduta in gruppo. Nonostante le voci di mercato si allenato regolarmente con la squadra anche Zeki Celik.

