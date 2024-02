Roma-Inter, problema fisico per Cristante: il centrocampista si accascia a terra e lascia il campo zoppicando vistosamente

Al minuto 60 di Roma-Inter Cristante ha alzato bandiera bianca. Il centrocampista giallorosso si è accasciato sul terreno di gioco per un problema fisico e ha immediatamente richiamato l’attenzione della panchina. De Rossi è stato quindi costretto a sostituirlo: Cristante ha lasciato il campo zoppicando vistosamente e al suo posto è entrato Bove.

Le prime indiscrezioni parlano di un problema alla schiena per lui e le condizioni andranno valutate giorno per giorno in vista della trasferta di Europa League con il Feyenoord di giovedì.