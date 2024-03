Roma-Feyenoord, SVILAR: “Che stadio, momento indimenticabile. Sono tranquillo, grazie al mister per la fiducia” (VIDEO)

Ancora una volta vince la Roma: i giallorossi battono ai rigori il Feyenoord nel ritorno del playoff di Europa League e si qualificano agli ottavi della competizione. Tra gli assoluti protagonisti c’è anche Mile Svilar, che ha parato due rigori, e dopo la sfida ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR A SKY SPORT

Fantastica è un aggettivo giusto per descrivere questa notte?

“Incredibile, non ho parole. Ho lavorato tutta la mia vita per questo momento. Questo stadio, mamma mia… È sempre più speciale, pazzesco”.

La tranquillità è la tua forza?

“Non sento pressione, in questi momenti la pressione ce li hanno i tiratori. Ne ho parati due, potevo pararne tre ma va bene, l’importante era vincere”.

Come studi i rigoristi?

“Ho studiato con il preparatore, poi al momento del rigore ho deciso io dove tuffarmi. Due rigori parati vanno bene per oggi”.

Cosa ti ha detto De Rossi prima dei rigori? Quanto è importante lui per la tua carriera?

“Molto, la fiducia si trasforma in prestazioni positive sul campo. Sono molto più tranquillo, ringrazio il mister per la fiducia. È un momento indimenticabile per me e per la mia famiglia. Da domani inizieremo a preparare la partita contro il Torino e speriamo di vincere”.

Svilar ha anche condiviso la sua emozione con i tifosi tramite un video pubblicato dal profilo della Roma su Instagram: “Ciao ragazzi, sono contento che abbiamo vinto questa notte storica. Daje Roma”.

SVILAR AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Abbiamo meritato fino alla fine, i ragazzi erano morti. Se non facevano gol ai rigori, noi non vincevamo la partita”.

Eri il più calmo di tutti allo Stadio, avevi studiato i loro rigori?

“Chiaro, questa mattina ho guardato un po’, non si sa come possono finire le partite. Mi sono appuntato tutto sul telefono, ho parlato con il preparatore dei portieri e abbiamo deciso insieme dove mi sarei tuffato in caso di rigori”.

Impari sempre di più…

“Mi sento sempre più bene dalle ultime 3 partite, ma c’è ancora tanto da migliorare”.

La serata più bella della carriera?

“Indimenticabile, non ho parole. Ho lavorato tutta la mia vita per questo momento”.