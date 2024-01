Roma-Hellas Verona, striscione contro Friedkin: “L’unica certezza sono le vostre vigliaccherie”. E ancora: “Presidente low cost” (FOTO)

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Ad alcune ore dal calcio d’inizio i tifosi giallorossi del Gruppo Quadraro hanno esposto uno striscione contro i Friedkin nei pressi di Piazza Mancini: “Comunicati inverosimili, parole e dicerie. L’unica certezza sono le vostre vigliaccherie”.

Nel corso di Roma-Verona sugli spalti dell’Olimpico è comparso anche un altro striscione contro la presidenza di Dan Friedkin: “Presidente low cost. Te piamo a calci in c.. Do you understand?”.