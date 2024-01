Roma-Hellas Verona, EL SHAARAWY: “Sempre stati uniti con Mourinho, le responsabilità sono di tutti. Felici di De Rossi” (VIDEO)

La prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma si conclude con una vittoria: all’Olimpico la Roma batte 2-1 il Verona nella 21esima giornata di campionato grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Dopo la gara Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Vittoria per ricominciare. Mix di emozioni, la Curva non è stata proprio leggera nei vostri confronti: cosa provi?

“Ci sta la delusione del pubblico per il periodo che stiamo attraversando e per l’esonero di Mourinho. Era importante ricominciare, siamo sempre stati uniti e scesi in campo per il bene della Roma. È un momento difficile, ma tutti insieme dobbiamo ripartite. Tutti vogliamo il bene della Roma. Grande vittoria, siamo contenti”.

Si era rotto qualcosa con Mourinho?

“Non ci siamo mai disuniti. Abbiamo vissuto momenti bellissimi come le due finali europee, siamo sempre stati uniti sia nei momenti belli sia in quelli brutti. Purtroppo ci ha rimesso l’allenatore, ma le responsabilità sono di tutti. La società prende le decisioni, siamo sempre stati con il mister e abbiamo dato tutto sul campo. Purtroppo non è bastato, noi possiamo fare di più”.

Che impressione ti ha fatto De Rossi da allenatore?

“Una grandissima impressione, è come era da giocatore. Era un leader e parlava molto, ha solo cambiato ruolo. Ha lo stesso spirito, tenacia e senso di appartenenza e cerca di trasmettercelo ogni giorno. Siamo felici sia qui con noi”.

Come ci si riconcilia con il pubblico?

“Con le prestazioni, l’atteggiamento, che secondo me non è mai mancato. Dobbiamo migliorare in fase qualitativa, ma anche nelle partite negative abbiamo sempre provato a dare il massimo. Dobbiamo fare un filotto di vittorie per avere fiducia”.

EL SHAARAWY AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Vittoria importante soprattutto per ricominciare, visto che non stiamo attraversando un periodo semplice. Oggi era importante vincere ed è quello che abbiamo fatto, tutti uniti per ripartire. È chiaro che è solo una partita e dobbiamo fare un filotto per riconquistare la fiducia in noi stessi e nel pubblico, oggi siamo contenti della vittoria soprattutto”.

Sei tornato a giocare in attacco, oggi una grande prestazione con due assist.

“Sì, non ho mai avuto problemi a giocare da quinto o da punta. Sicuramente era un modulo che utilizzava Mourinho e mi adattavo alle esigenze e alle caratteristiche dei giocatori. Se mi chiedi però qual è il ruolo che preferisco è sicuramente l’esterno d’attacco, che è il ruolo che ho sempre fatto. Quando ho giocato da quinto o da punta potevo fare qualcosa di più in fase realizzativa, adesso sicuramente con questo modulo mi trovo bene perché è quello che ho sempre fatto. Sono contento della prestazione ma soprattutto della vittoria”.

C’è un nuovo allenatore, ovviamente c’è bisogno di tempo, però la Roma ha bisogno di trovare continuità.

“Sì, soprattutto di risultati. Partiamo da oggi che è stata sicuramente una grande vittoria, un piccolo passo per ripartire sempre tutti uniti perché è quello che siamo stati anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo sempre cercato di dare il massimo e oggi serviva questa vittoria, adesso dobbiamo continuare così”.