Roma-Hellas Verona: Dan e Ryan Friedkin arrivati all’Olimpico con il pullman della squadra

Dopo aver lasciato Roma nei giorni scorsi, il presidente giallorosso Dan Friedkin è già a pronto a far ritorno nella Capitale. Il magnate texano, infatti, è atteso in città intorno alle ore 15, proveniente da Londra. Giusto in tempo per assistere alla sfida contro il Verona alle ore 18:00, che segnerà l’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa.

