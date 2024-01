Flash! Roma da mille e una notte – Quei peracottari dei Friedkin sono arrivati al capolinea. Si rincorrono le voci di una trattativa con un fondo arabo per la cessione del club giallorosso. Il nuovo corso dovrebbe avere Giovanni Malagò come presidente e Francesco Totti come suo vice…

Fonte: dagospia.com

La Roma smentisce l’indiscrezione lanciata da Dagospia. Il club fa sapere come le voci sulla possibile trattativa con il fondo arabo siano completamente prive di fondamento.