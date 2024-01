Calciomercato Roma: offerto Bernardeschi

Il futuro di Federico Bernardeschi è in bilico. L’ex esterno offensivo della Juventus si trova attualmente al Toronto, ma ora vorrebbe cambiare aria e sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il classe ’94 sarebbe stato offerto alla Roma e nella trattativa potrebbe giocare un ruolo importante il suo agente Giuseppe Bozzo, il quale ha lavorato come intermediario nell’affare Angeliño.

