Calciomercato Roma, giallorossi al lavoro con la Fiorentina: contatti per uno scambio di prestiti tra Ikoné e Belotti

Da questa mattina circola l’ipotesi di un interessamento della Fiorentina per Andrea Belotti e l’inserimento nella trattativa di Ikoné. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giornata:

23.10 – Conferme direttamente da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. In giornata ci sono stati dei contatti fra Roma e Fiorentina per lo scambio Belotti-Ikoné. Scambio di prestiti con diritto di riscatto, non facile, ci sono cifre da far quadrare. De Rossivuole un esterno in più per il nuovo sistema di gioco e l’attaccante esterno della viola risponderebbe a quelle caratteristiche.

19.30 – Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Fiorentina e Roma stanno lavorando su un’ipotesi di scambio di prestiti con diritto di riscatto tra Ikoné e Belotti. L’operazione, però, non ha il via libera da tutte le parti in causa. Inoltre, Belotti ha un altro anno di contratto con il club giallorosso e c’è una differenza di ingaggio con l’attaccante giallorosso che percepisce uno stipendio superiore a quello di Ikoné, ma le parti lavorano per cercare una quadra.

La Roma sarebbe disposta a fare questa operazione per sopperire alla mancanza di esterni offensivi, fatta eccezione per El Shaarawy, nel nuovo sistema proposto da Daniele De Rossi.

15.40 – Arrivano ulteriori novità sull’affare Belotti: secondo quanto riportato dal portale che si occupa di calciomercato, la Fiorentina offrirebbe uno tra Ikoné e Brekalo, mentre la Roma gradirebbe Biraghi.

