Tegola Dybala: lesione al flessore, out 3 settimane. Sovraccarico alla coscia destra per Spinazzola, nessuna lesione al polpaccio per Azmoun: i due saranno valutati in vista di Bologna-Roma

Enorme tegola per la Roma di José Mourinho. Paulo Dybala si è sottoposto agli esami strumentali ed è stata riscontrata una lesione al flessore della coscia sinistra, motivo per cui rimarrà ai box per circa 3 settimane. La ‘Joya’ salterà sicuramente Sheriff, Bologna, Napoli ed è a forte rischio per la Juventus.

Buone notizie, invece, per Sardar Azmoun e Leonardo Spinazzola: per il primo non c’è nessuna lesione al polpaccio destro, mentre l‘esterno ha riportato un sovraccarico alla coscia destra. Entrambi i calciatori verranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna, in programma domenica alle ore 18.