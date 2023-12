Roma-Sheriff, PINTO: “In difesa dobbiamo fare qualcosa a gennaio. Non c’è una data per il rientro di Smalling”

Serata europea per la Roma: alle 18.45 i giallorossi affrontano lo Sheriff Tiraspol nell’ultima gara del gruppo di Europa League. Prima della sfida il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Arriverà un difensore nel mercato invernale?

“Siamo la coppia più divertente del pre-partita e al 50% è merito mio (ride in riferimento al giornalista Paolo Assogna, ndr). È chiaro che siamo in difficoltà in quel reparto. Vediamo Smalling quando torna, Kumbulla si allena con la squadra ma senza contatti. Per il ritorno di Smalling non c’è una data, è un infortunio delicato ed è difficile da capire quando tornerà. Con Ndicka in Coppa d’Africa a gennaio siamo in difficoltà. Dobbiamo fare qualcosa, è quello l’obiettivo. Siamo tutti allineati su questo bisogno, come ha detto ieri l’allenatore, ma abbiamo i paletti del fair play finanziario, quindi dobbiamo gestire la parte sportiva ed economica. Oggi abbiamo giocatori che oggi giocano fuori ruolo ma nel calcio moderno questo è importante”.