Roma-Sheriff, BELOTTI: “Il playoff non è un dramma, saremo pronti. Se ci fossero due Dybala sarebbe più facile, l’assenza si sente”

All’Olimpico la Roma batte lo Sheriff Tiraspol 3-0 nell’ultima gara del girone di Europa League: i giallorossi chiudono il girone al 2° posto e disputeranno i playoff della competizione. Dopo la sfida uno dei protagonisti, oggi in gol, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A SKY SPORT

Un bel gol, cambiate lo sguardo voi attaccanti quando segnate

“Il gol per un attaccante è tutto, viviamo per quello e quando riusciamo a farlo il nostro umore è migliore”.

Un bilancio di questo girone, ci aspettavamo potevate vincerlo. Siete delusi?

“Volevamo vincerlo, purtroppo non ci siamo riusciti anche per demerito nostro. Non vedo però un dramma, anche l’anno scorso abbiamo fatto i playoff e anche quest’anno saremo pronti”.

Quest’anno la Roma sembra realmente in corsa per il quarto posto. Che percezione hai?

“Siamo una squadra che sta continuando a crescere e migliorare dal punto di vista fisico e mentale giorno dopo giorno e in ogni allenamento. L’obiettivo è di portare i tre punti a casa ogni partita, siamo la Roma e siamo chiamati a questo. Adesso siamo lì ma sappiamo che il campionato è molto lungo, avremo delle sfide importanti da domenica in avanti e dovremo farci trovare pronti”.

Quanto è più complicato costruire azioni quando Dybala non c’è?

“Le caratteristiche di Paulo tutti le conosciamo, è quel giocatore in grado di inventarti la giocata da un momento all’altro, sa sempre come posizionarsi. Un giocatore fortissimo e non a caso campione del mondo, sicuramente quando non c’è lui la situazione è diversa. Devi cambiare modo di giocare perché quelle caratteristiche le ha lui, se ci fossero due Dybala sarebbe più facile e la sua assenza a volte si fa sentire”.

BELOTTI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Sicuramente vincere era la cosa più importante, volevamo fare più gol, il nostro intento era segnare più gol possibile perché non sapevamo cose potesse succedere dall’altra parte, dovevamo essere pronti a ogni situazione. Purtroppo non ne abbiamo fatti tanti, 2, 3 con Pisilli, la cosa importante era vincere e lo abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi che sono sempre fantastici”.

Sei tornato al gol anche tu, la dimostrazione che vi fate sempre trovare pronti.

“Lavoro sempre per questo, per me ogni allenamento è sacro, il mio pensiero è sempre quello che non posso perdere nessun allenamento e che devo migliorare ogni giorno. Poi i risultati arrivano e penso che questo gol sia frutto di tutto il lavoro che c’è dietro”.

Arriva un mese molto duro…

“Sì, ci sono tante partite, tutte molto toste, servirà un aiuto da parte di tutti. Finché siamo tutti concentrati e stiamo bene fisicamente possiamo dire la nostra in ogni partita”.