Dopo il ko di Bologna, la Roma ospita il Napoli nel big match pre-natalizio della 17esima giornata di campionato in programma allo Stadio Olimpico alle 20.45. Out Renato Sanches: il centrocampista portoghese, sostituito dopo 18 minuti dal suo ingresso in campo nella sfida del Dall’Ara, non è presente neanche in panchina a causa di un virus influenzale.