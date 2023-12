Roma-Napoli, LUKAKU: “Partita giocata con maturità, contento per Pellegrini. L’ambizione è sempre arrivare più in alto”

La Roma chiude il 2023 allo Stadio Olimpico con un sorriso: battuto il Napoli 2-0, nella 17esima giornata di campionato, grazie ai gol di Pellegrini e Lukaku. Dopo il successo l’attaccante giallorosso è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LUKAKU A DAZN

Non potevate chiudere meglio l’anno in casa, la partita si era complicata.

“Sì, penso che sia stata una partita complicata ma abbiamo giocato con maturità, esperienza e a volte abbiamo messo anche qualità. Abbiamo meritato la vittoria”.

Quanto è importante questo gol per Pellegrini?

“È molto importante, è un giocatore che aiuta molto la squadra e mi ha aiutato da quando sono arrivato qui. Sono contento per lui, ha lavorato in modo importante in settimana. Complimenti a lui e alla sua professionalità”.

Ora Juventus, Atalanta e Milan per il 4° posto.

“È importante vincere queste partite, se hai l’obiettivo di arrivare al quarto posto o più in alto. L’ambizione è sempre quella di arrivare più in alto. Devi fare di tutto per vincere queste partite”.

LUKAKU AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“La vittoria era molto importante per noi, se vedi la situazione siamo molto vicini a dove vogliamo essere. Dobbiamo guardare le squadre in avanti, dobbiamo essere cattivi ogni partita e provare a vincerle tutte per arrivare più in alto possibile in classifica”.

Ti ho visto molte volte parlare con i compagni durante la partita, è stata una gara dove è servita molto la tenuta mentale.

“Certo, penso che abbiamo tanti ragazzi che hanno una personalità molto forte. È molto importante essere tutti sulla stessa linea, facciamo il meglio per la Roma. Oggi lo abbiamo dimostrato”.

Dopo c’è la Juventus, ma con questa mentalità si può essere tranquilli.

“Non si può mai essere tranquilli, bisogna sempre essere sul pezzo. Questo è il calcio. In 15 anni ho passato tante situazioni dove la squadra stava bene ma alla fine la partita non è andata come volevo. Penso che questa sarà una settimana molto importante per noi, dovremo prepararci al massimo perché la Juventus è una squadra forte. Andremo lì cercando di fare il miglior risultato possibile”.