Roma-Fiorentina: possibile lesione di primo grado al polpaccio destro per Azmoun e 15/20 giorni di stop. Per Spinazzola problema alla coscia

Roma-Fiorentina termina 1-1, ma allo Stadio Olimpico arrivano brutte notizie per José Mourinho anche sul fronte infortuni: oltre a Paulo Dybala si fermano Sardar Azmoun e Leonardo Spinazzola. Al 25′ l’argentino esce per un problema al flessore lasciando spazio all’attaccante iraniano, che a sua volta è costretto al cambio al 62′: Azmoun ha accusato un fastidio al polpaccio destro.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, non arrivano buone notizie per quanto riguarda Azmoun: l’attaccante iraniano ha abbandonato lo stadio zoppicando e si teme una lesione di primo grado al polpaccio destro per Azmoun. In attesa degli esami strumentali, nel caso in cui fosse confermata la lesione dovrebbe rimanere ai box per circa 15/20 giorni.

Invece Spinazzola, oggi rimasto in panchina, ha riportato un fastidio alla coscia destra.

https://x.com/angelomangiante/status/1733984780948013230?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A