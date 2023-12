Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A. José Mourinho ha recuperato quasi tutti i calciatori, ma secondo quanto svelato dal sito dell’emittente televisiva Lorenzo Pellegrini non è ancora al 100%. Il capitano è a disposizione ma non è al meglio, motivo per cui dovrebbe partire dalla panchina.

Fonte: sport.sky.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE