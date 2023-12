Calciomercato Roma: Pinto a Milano. Nella lista per il difensore ci sono Lenglet, Soyuncu e Djalo

Mercato invernale alle porte e tante possibili situazioni di mercato. Karsdorp, Celik,Spinazzola e infine Smalling, tutte ipotetiche cessioni o pedine di scambio per arrivare a un difensore centrale che possa far rifiatare e aiutare il trio dei “titolari” Mancini-Ndicka-Llorente. Nei giorni scorsi Pinto era a Milano proprio per parlare con vari agenti,di nomi e possibili trattative da intavolare nei prossimi giorni.

Kiwior il primo nome sulla lista, è stato offerto nelle scorse settimane alla Roma da agenti italiani. Pista complicata perchè l’Arsenal al momento non apre al prestito, soluzione voluta dai giallorossi. Altre possibili piste che potrebbero interessare oltre ai già noti Theate, Chalobah, Sarr e Solet sono Lenglet, Soyuncu e Djalo.

Fonte: LR24