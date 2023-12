AS Roma: IBSA primo sponsor di maglia esclusivo per la squadra femminile, accordo fino a giugno. SOULOUKOU: “Opportunità straordinaria per accrescere il valore del club”

Svolta storia per la Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, la squadra femminile avrà per la prima volta uno sponsor di maglia esclusivo e si tratta di IBSA.

Ecco la nota ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova storica partnership con l’azienda farmaceutica multinazionale IBSA che, a partire dalla gara di Women’s Champions League di mercoledì contro il PSG, fino al termine della stagione, apporrà il proprio marchio sulle maglie scudettate della squadra femminile.

IBSA rappresenta un’eccellenza nel campo della salute e della promozione del benessere delle donne. Per questa ragione, ha scelto di legarsi alle Campionesse d’Italia della Prima Squadra diventandone il primo sponsor di maglia esclusivo.

‘Siamo orgogliosi di questa nuova sponsorizzazione che ci vede al fianco di una delle più importanti squadre di calcio femminile nel panorama italiano e che è Campione d’Italia per la stagione 22/23’, ha dichiarato Massimiliano Licenziati, Presidente IBSA Italy.

‘IBSA è presente nel mondo dello sport da ormai sei anni, per i valori sani che trasmette, ma questa sponsorizzazione ha un valore speciale, perché riflette l’impegno di IBSA verso le donne che, grazie al loro talento, svolgono quotidianamente un ruolo chiave all’interno dell’azienda e in tutti in campi in cui operano’.

‘Siamo orgogliosi di poter abbinare alla nostra maglia con il tricolore un partner internazionale così importante e attento alla salute e alla cura della donna’, ha dichiarato Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager del Club.

‘La scelta di IBSA di legarsi alla squadra Campione d’Italia rappresenta un ulteriore riconoscimento al nostro settore femminile che per la prima volta avrà uno sponsor di maglia in esclusiva. Per questo motivo, consideriamo questa partnership un’opportunità straordinaria per accrescere il valore del nostro Club, intraprendere un percorso condiviso che va oltre la sponsorizzazione della maglia e contribuire insieme all’affermazione del movimento calcistico femminile’.

IBSA Italy, fondata nel 1992, è parte di IBSA (Institut Biochimique SA) e ha il suo Headquarter a Lodi, dove è nato anche il primo stabilimento. Negli anni, IBSA Italy è cresciuta rapidamente aggiungendo la sede di Roma, lo stabilimento di Cassina de’ Pecchi (MI) e tre laboratori di Ricerca e Sviluppo, diventando una realtà economica e scientifica di primo piano nel settore farmaceutico italiano”.

Fonte: AsRoma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

https://x.com/asromafemminile/status/1737148634855027079?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A