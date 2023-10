Roma-Servette, problema al flessore della coscia destra per Pellegrini: il capitano va subito nello spogliatoio

Bruttissime notizie per José Mourinho. Al minuto 57 della sfida tra Roma e, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Lorenzo Pellegrini è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Il capitano aveva preso il posto di Houssem Aouar dopo l’intervallo e in dodici minuti ha dato spettacolo, fornendo un assist e realizzando il gol del 3-0. Dopo un contrasto con Mazikou, il centrocampista giallorosso è rimasto a terra e si è toccato il flessore della coscia destra.