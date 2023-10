Genoa-Roma, PELLEGRINI: “Inaccettabile avere 5 punti, domenica dobbiamo solo vincere. Sotto il settore ospiti per rispetto”

Pesante ko allo Stadio Luigi Ferraris per la Roma: il Genoa vince 4-1 nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Dopo il fischio finale il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Come ti spieghi una partita così brutta?

“Non voglio parlare dell’atteggiamento. Loro erano molto bassi, poi siamo riusciti a pareggiarla dopo un’ottima reazione. Poi hanno segnato ancora e in seguito hanno fatto il 3-1 su angolo. Dobbiamo migliorare su alcune cose e dobbiamo ripartire assolutamente con una vittoria domenica perché è inaccettabile che la Roma abbia questi punti in classifica. Sta a noi cercare di far cambiare le cose”.

Come si esce da un momento così?

“Domenica avremo molta pressione, non c’è alternativa che vincere. Ho sempre affrontato i momenti difficili cercando di lavorare e guardando ciò che si è sbagliato e di fare sempre di più. Ripartirà da qui la Roma”.

Alla Roma manca equilibrio in difesa.

“Oggi è un caso a parte, hanno trovato subito il gol su un’uscita sbagliata. Poi abbiamo segnato e sono stati tutti dietro cercando di sfruttare le ripartenze. Nel secondo tempo avevo la sensazione che avremmo trovato il gol, poi hanno segnato il 3-1 su angolo e lì si è complicata la situazione. Ci sono delle cose da migliorare, è impossibile avere 5 punti. La partita di domenica è fondamentale”.

Cosa vorresti dire ai tifosi?

“Siamo andati sotto i tifosi per una questione di rispetto e loro sanno che noi cerchiamo di dare sempre il massimo per tutto l’amore che ci fanno sentire. Noi continueremo a lottare più di quello che stiamo facendo perché ora non basta e lo faremo per loro in primis”.