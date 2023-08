Verona-Roma, MANCINI: “Mancano solidità e attenzione difensiva. Non è solo sfortuna, ma anche demeriti”

Al Bentegodi la Roma subisce la prima sconfitta in campionato: il Verona passa 2-1 nella sfida valida per la seconda giornata di campionato, ai giallorossi non basta il gol di Aouar nella ripresa. Dopo il match il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Che cosa sta succedendo a questa squadra, anche un po’ sfortunata? State cercando di fare qualcosa di diverso, come spieghi questo inizio?

“Abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo fatto due partite buone sotto il piano del gioco ma quello che conta è finire la partita con altri risultati. Ci stanno mancando solidità difensiva e l’attenzione difensiva che avevamo fino alla fine del campionato dello scorso anno. Abbiamo concesso quattro tiri in due partite e preso quattro gol. Non dobbiamo pensare sia solo sfortuna ma che siano anche nostri demeriti, perché se lasci occasioni nitide agli avversari in Serie A segnano. Quando sei sotto 2-0 in questo campionato è difficile recuperare. Nonostante questo, lo spirito di recuperare non è mancato, la voglia non è mancata, ci sono state occasioni, pali e traverse anche ma non contano. Il risultato è 2-1 per loro e basta”.