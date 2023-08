UFFICIALE: Azmoun arriva alla Roma in prestito con opzione di riscatto, avrà il numero 17: “Sarebbe un sogno vincere un titolo qui”. PINTO: “Lo abbiamo seguito a lungo” (COMUNICATO AS ROMA)

Ora è arrivata anche l’ufficialità, Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha confermato il club giallorosso tramite un comunicato sul sito ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. “È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma”, ha dichiarato Azmoun. “Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”. “Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. Nella Roma, Azmoun indosserà la divisa numero 17. Benvenuto, Sardar!”

