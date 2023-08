Calciomercato Roma: pressing su Marcos Leonardo, c’è l’ok del giocatore. Tra oggi e domani incontro tra Santos e agente del brasiliano: costo 15 milioni compresi i bonus

In questa sessione estiva di calciomercato la Roma è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Tammy Abraham. Oltre ai nomi già noti di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

18:30 – Con Scamacca verso l’Inter, Tiago Pinto nelle ultime ha virato forte su Marcos Leonardo, brasiliano in forza al Santos fatto visionare già prima del Mondiale Under 20. Sul giocatore c’era anche la Lazio, ma dopo l’ultimo rilancio biancoceleste a 12 milioni, l’intermediario che aveva mandato esclusivo per la Roma (prima estimatrice del ragazzo) ha informato i giallorossi che il prezzo era sceso a 15 milioni bonus compresi.

16:50 – Come riportato dal giornalista Checco Oddo Casano, la richiesta del Santos per Marcos Leonardo è di 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe diminuire nel caso in cui la Roma li versasse subito. La strada più probabile però è il prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni certe, mentre appare molto complicata la cessione con altre formule.