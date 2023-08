Calciomercato Roma, nessuna trattativa in corso per Lukaku: l’attaccante aspetta la Juventus

La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante da alternare al Gallo Belotti. Nelle ultime ore alcune indiscrezioni hanno parlato di un possibile arrivo di Lukaku, ma secondo l’esperto di calciomercato al momento non ci sarebbero trattative in corso per il belga. I giallorossi sarebbero ancora concentrati su Duvan Zapata e Lukaku starebbe aspettando mosse da Torino per capire se Vlahovic potrà uscire.

La Roma potrebbe inserirsi solo se Lukakunon dovesse andare alla Juventus e i giallorossi non dovessero trovare un attaccante. Un’operazione che risulterebbe difficile anche per i costi elevati, oltre al fatto che il Chelsea può fare solamente un altro prestito internazionale.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE