Calciomercato Roma, Friedkin e Pinto volano a Londra per chiudere Lukaku: affare ad un passo

Il sogno Lukaku per i tifosi giallorossi potrebbe diventare realtà. Il profilo giusto per completare l’attacco giallorosso potrebbe essere quello dell’attaccante belga anche dal punto di vista economico. Il Chelsea ha aperto all’opzione di prestito per il trasferimento. Tutti gli aggiornamenti:

LIVE

23.10 – “Vicinissimo alla Roma”, così Gianluca Di Marzio definisce la situazione di Lukaku. In questo momento la Roma è a cena coi dirigenti del Chelsea, domani mattina, in un incontro formale, si cercherà l’accordo definitivo per un’operazione che sarà in prestito con diritto di riscatto.

Lukaku, che attualmente si trova a Bruxelles, ha già dato l’apertura alla Roma parlando con Mourinho e con la società ed è pronto a raggiungere Londra o la capitale direttamente appena sarà trovato l’accordo.

Fonte: Sky Sport

20.53 – Prima di Chelsea-Luton, a Stamford Bridge è andato in scena l’incontro tra Dan Friedkin e Todd Boehly, proprietario dei blues e americano come il presidente della Roma.Secondo quanto aggiungel’edizione inglese, Lukaku vuole andare alla Roma.

Fonte: Sky Sports

16.30 – L’obiettivo della Roma, scrive la giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta, è quello di chiudere Lukaku in prestito entro le prossime ore. C’è un clima di ottimismo sul buon esito dell’operazione.

16.15 – Come aggiunge il giornalista di “Standard Sport” Nizaar Kinsella, l’aspettativa è che il trasferimento vada in porto. Inoltre, dal lato Chelsea è Behdad Eghbhali – braccio destro del presidente dei Blues Todd Boehly – a portare avanti la trattativa con Friedkin.