Calciomercato Roma, dall’Argentina: accordo col Psg per Paredes. Per il giocatore contratto biennale, atteso in Italia nelle prossime ore

Dopo l’addio di Nemanja Matic – andrà al Rennes per 3 milioni di euro complessivi – la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg. Di seguito aggiornamenti sull’argentino, che già in passato ha vestito la maglia della Roma:

Come aggiunge il giornalista argentino di TyC Sports Gaston Edul, c’è l’accordo tra Roma e Psg per il trasferimento di Leandro Paredes in giallorosso: il centrocampista firmerà un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno. Inoltre, l’argentino potrebbe raggiungere l’Italia già domani, o comunque al massimo entro 48 ore.

