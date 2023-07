Scamacca: “Sono sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Mi manca solo stare nel posto giusto al momento giusto”

CRONACHE DI SPOGLIATOIO – Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi principali della Roma per rinforzare il reparto offensivo. La società giallorossa ha già l’accordo con il calciatore per il trasferimento nella Capitale, mentre manca l’intesa con il West Ham, che vorrebbe cederlo almeno in prestito con obbligo di riscatto. Intanto il centravanti ha rilasciato un’intervista (domani uscirà la versione completa, ndr) al sito sportivo e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo futuro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto”.

Fonte: Cronache di spogliatoio

https://www.instagram.com/p/CvFvMpwNeaQ/?igshid=YzcxN2Q2NzY0OA==