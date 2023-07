Fair Play finanziario: obiettivi raggiunti dalla Roma nel 2022. Ok anche Milan e Inter, multe a Barcellona e Manchester United (COMUNICATO UFFICIALE)

Roma promossa. E’ quanto emerge dal comunicato pubblicato oggi dall’Uefa relativamente al ‘comportamento’ dei vari club sotto la lente d’ingrandimento dell’organizzazione europea per il rispetto del Fair Play finanziario. Nella nota si legge come “AC Milan (ITA) , AS Monaco FC (FRA) , AS Roma (ITA) , Beşiktaş JK (TUR) , FC Internazionale Milano (ITA) , Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti in grado di raggiungere gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022. Il CFCB continuerà a monitorare il rispetto dell’accordo transattivo durante la prossima stagione”. Chi non ha rispettato gli accordi, invece, è il Başakşehir, a cui è stata comminata una sanzione di 400mila euro.

Anche i belgi del Royal Antwerp e il Trabzonspor non hanno rispettato i paletti, dovendo ricorrere a trovare un nuovo accordo e pagare una multa di 2 milioni di euro. Multe anche per Barcellona (500mila euro per dichiarazioni errate nell’esercizio in oggetto), Manchester United (300mila euro), Konyaspor (100mila euro) e APOEL Fc(100mila euro), per “lievi deficit” nel pareggio di bilancio. Sanzionate anche il Riga, l’Olimpija Ljubljana e lo Slovan Bratislava per 10mila euro.

Fonte: uefa.com

